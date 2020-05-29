Бостонський марафон скасували через коронавірус Суспільство | 29-05-2020, 09:27 0 64 Вперше за 124 роки існування Бостонського марафону організатори вирішили скасувати забіг через пандемію COVID-19.



Джерело: CBS.Boston



Деталі: старт марафону був запланований на 20 квітня, згодом його перенесли на 14 вересня, а зараз стало відомо, що у 2020 році марафон не відбудеться. Всім зареєстрованим учасникам цьогорічного марафону організатори пообіцяли повернути вступні внески.



Водночас, організатори повідомили, що кожен охочий може взяти участь у віртуальній версії марафону.



Дослівно: "Нашим головним пріоритетом, як і раніше є збереження здоров’я спільноти, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та вболівальників".



Довідка: Бостонський марафон проводять щороку, вперше змагання спортсменів відбулися у 1897 році.