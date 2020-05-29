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Бостонський марафон скасували через коронавірус
|Суспільство | 29-05-2020, 09:27
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|Вперше за 124 роки існування Бостонського марафону організатори вирішили скасувати забіг через пандемію COVID-19.
Джерело: CBS.Boston
Деталі: старт марафону був запланований на 20 квітня, згодом його перенесли на 14 вересня, а зараз стало відомо, що у 2020 році марафон не відбудеться. Всім зареєстрованим учасникам цьогорічного марафону організатори пообіцяли повернути вступні внески.
Водночас, організатори повідомили, що кожен охочий може взяти участь у віртуальній версії марафону.
Дослівно: "Нашим головним пріоритетом, як і раніше є збереження здоров’я спільноти, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та вболівальників".
Довідка: Бостонський марафон проводять щороку, вперше змагання спортсменів відбулися у 1897 році.
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