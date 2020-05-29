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В Росії виявлено майже 400 тисяч заражень COVID-19
|Суспільство | 29-05-2020, 09:31
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|Станом на 28 травня за офіційною інформацією, в Росії діагностовано 379 051 випадки COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: в країні діагностовано 379 051 випадків захворювання на коронавірус, 150 993 пацієнтів вже одужали, 4142 померли.
За останню добу в країні на COVID-19 захворіло 8371 осіб. 174 хворих померло. 223 916 пацієнтів продовжують боротися з хворобою. Перший діагностований випадки COVID-19 в РФ за офіційною інформацією виявили 2 березня.
Наразі Росія на третьому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу. На першому США, там 1 766 647 хворих, на другому Бразилія, де 419 340 пацієнтів з коронавірусом.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.
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