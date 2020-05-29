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| Газета №35 (55) / 2014
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США провели більше 16 мільйонів тестів на COVID-19
|Суспільство | 29-05-2020, 09:34
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|У США провели 16 331 312 тестів на COVID-19. Вірус виявили у 1 768 461 людей.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Найбільше тестів на коронавірус зробили у штаті Нью-Йорк (1 876 789), Каліфорнія (1 790 559) та Флорида (951 616).
За час пандемії COVID-19 в США виявили 1 768 461 випадків хвороби. 103 330 пацієнтів вже померло, одужали від коронавірусу майже 500 тисяч осіб.
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