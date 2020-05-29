США провели більше 16 мільйонів тестів на COVID-19 Суспільство | 29-05-2020, 09:34 0 65 У США провели 16 331 312 тестів на COVID-19. Вірус виявили у 1 768 461 людей.



Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу



Деталі: Найбільше тестів на коронавірус зробили у штаті Нью-Йорк (1 876 789), Каліфорнія (1 790 559) та Флорида (951 616).



За час пандемії COVID-19 в США виявили 1 768 461 випадків хвороби. 103 330 пацієнтів вже померло, одужали від коронавірусу майже 500 тисяч осіб.