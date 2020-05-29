Українські воїни ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів — ООС Суспільство | 29-05-2020, 09:48 0 65 За даними розвідки, 28 травня українські воїни ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни подавляли ворожий вогонь наявними засобами.



За даними розвідки, 28 травня українські воїни ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів. Також було знищено один міномет противника.



Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.



Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Такі підступні дії без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили активність противника.



За поточну добу втрат серед українських оборонців немає".



