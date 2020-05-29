У Німеччині кількість випадків коронавірусу перевищила 180 тисяч Суспільство | 29-05-2020, 09:51 0 77 З початку епідемії коронавірусу у Німеччині зафіксували понад 180 тисяч випадків зараження.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані федерального Інституту Роберта Коха.



Число виявлених випадків зараження коронавірусом за добу збільшилася на 741, померли 39 осіб.



Днем раніше повідомлялося про 353 випадки захворювання і 62 летальні випадки, виявлені за добу.



З початку епідемії у Німеччині зареєстрували 180 458 випадків зараження, померли 8450 пацієнтів з COVID-19, більше 164 тисяч вже вилікувалися.



У Німеччині в різних землях спостерігається різна ситуація із зараженням новим коронавірусом. Також у компетенції урядів земель та місцевих органів влади - втілення рішень щодо пом'якшень карантинних заходів.



Запроваджені раніше в Німеччині обмеження соціальних контактів задля стримування поширення коронавірусу будуть діяти до 29 червня.



Німеччина збирається скасувати попередження про туристичні подорожі для своїх громадян в 31 європейську країну з 15 червня, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.