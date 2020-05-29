Кількість нових хворих COVID-19 в Україні не йде на спад, але одужує більше Суспільство | 29-05-2020, 09:53 0 77 429 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили в Україні за добу 28 травня, одужали 495 хворих, 10 пацієнтів померли, крім того, чекають на діагноз 1 011 особа з підозрою на коронавірус.



Джерело: дані РНБО