Кабмін розгляне питання добудови будинків "Укрбуду" Суспільство | 29-05-2020, 09:55 0 84 Міністерство оборони запропонувало розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів питання укладення угод про будівництво житлових комплексів корпорації "Укрбуд" на землях міністерства на умовах, запропонованих компанією "Київміськбуд".



Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає "Інтерфакс-Україна".



"З метою вирішення питання завершення будівництва житлових комплексів Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" на землях Міноборони на адресу прем'єр-міністра України направлено лист, в якому запропоновано розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів питання укладення відповідних угод на умовах, запропонованих приватним акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд", також припинення господарських спорів", - повідомили в міністерстві.



Зазначимо, що в разі прийняття такого рішення, Кабмін автоматично анулює позови військової прокуратури, яка займається питанням повернення земель Міноборони, отриманих "Укрбудом" під забудову.



У 2017 році колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтересах Міноборони звернувся до суду, щоб визнати недійсною угоду про будівництво житлового комплексу "Чарівне місто" на земельній ділянці площею 12,24 га у Києві, вважаючи договір незаконним. Згідно з угодою, за надання земельної ділянки військові повинні були отримати 6% побудованих квартир.



20 травня на пресконференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський порекомендував меру Києва Віталію Кличку підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд" і відзвітувати про ситуацію.



У свою чергу Кличко заявив, що проблемні питання з недобудовами корпорації "Укрбуд" не входять до компетенції міського голови та міської влади, а договори на добудову будинків на землях Міноборони має підписати саме міністерство.