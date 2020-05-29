Під Києвом сталася стрілянина: 10 затриманих Суспільство | 29-05-2020, 10:03 0 83 Вранці у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 10 осіб затримали.



Джерело: речник поліції Київської області Віталія Грохольська у коментарі "Українській правді", пресслужба поліції Київщини



Пряма мова: "Попередньо інцидент стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезенням. Близько 100 осіб брали участь у цій стрілянині. За хвилину після того, як поліція отримала повідомлення, на місце події приїхали правоохоронці. Затримали 10 осіб зі зброєю".