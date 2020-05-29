Операції з обміну валюти особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в окремих випадках слід декларувати Суспільство | 29-05-2020, 11:34 0 71

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у разі, якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснює операцію з обміну валюти, така особа набуває новий актив (грошові кошти у новій валюті), правочини та видатки, пов’язані з валютно – обмінними операціями, підлягають відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації (у випадку, коли розмір разового видатку чи вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (далі − 50ПМ)).

Крім того, у разі здійснення разового видатку (на купівлю валюти) на суму, яка перевищує 50 ПМ, суб’єкт декларування (на якого поширюються вимоги частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції») повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, на нерухоме майно або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання.

