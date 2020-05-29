Операції з обміну валюти особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в окремих випадках слід декларувати...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 29/05/2020 До місцевих бюджетів області від фізичних осіб-підприємців надійшло 709,3 мільйона гривень єдиного податку...>> На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»...>> Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень...>> Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...>> Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...>> «Служба у справах дітей» Львівської міської ради запустила чат-бот у Telegram...>> «Ми призупинимо видачу дозволів на нове будівництво у мікрорайоні «Під Голоском», — А. Садовий...>> З резервного фонду виділили 4,5 млн грн для придбання лікарських і дезінфікуючих засобів закладам охорони здоров’я...>> Виконком підтримав участь міста у Програмі підтримки муніципалітетів від ЄБРР, що передбачає виділення коштів для великих ЛКП на зарплату працівникам...>> Вже 51 смерть від COVID-19 на Львівщині...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік, який розстріляв 7 людей, нещодавно скоїв напад, але уникнув справи – юрист...
28-05-2020, 09:48  >>> 
Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб...
18-05-2020, 02:21  >>> 
Чоловіка, який вчинив розбійний напад, судять у Львові...
13-05-2020, 14:38  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В Бразилії виявили більше нових випадків коронавірусу, ніж в США...
29-05-2020, 09:35  >>> 
Кількість жертв коронавірусу у США перевищила 100 тисяч...
28-05-2020, 09:41  >>> 
МЗС повідомило, скільки українців одужало від COVID-19...
28-05-2020, 09:14  >>> 

Операції з обміну валюти особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в окремих випадках слід декларувати

Суспільство | 29-05-2020, 11:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у разі, якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснює операцію з обміну валюти, така особа набуває новий актив (грошові кошти у новій валюті), правочини та видатки, пов’язані з валютно – обмінними операціями, підлягають відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації (у випадку, коли розмір разового видатку чи вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (далі − 50ПМ)).
Крім того, у разі здійснення разового видатку (на купівлю валюти) на суму, яка перевищує 50 ПМ, суб’єкт декларування (на якого поширюються вимоги частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції») повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, на нерухоме майно або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання.
   Новини по темі: Суспільство
До місцевих бюджетів області від фізичних осіб-підприємців надійшло 709,3 мільйона гривень єдиного податку...
29-05-2020, 15:28  >>> 
На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»...
29-05-2020, 14:53  >>> 
Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень...
29-05-2020, 14:52  >>> 
Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...
29-05-2020, 14:38  >>> 
Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...
29-05-2020, 14:38  >>> 
Операції з обміну валюти особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в окремих випадках слід декларувати...
29-05-2020, 11:34  >>> 
Під Києвом сталася стрілянина: 10 затриманих...
29-05-2020, 10:03  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг Forbes, доля Онищенка...
29-05-2020, 09:49  >>> 
Головні новини середи і ночі: екстрадиція Онищенка, затримання кілерів, старт Crew Dragon...
28-05-2020, 09:28  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: виставка Порошенка, арешт поліцейських з Кагарлика...
27-05-2020, 09:29  >>> 
   ПолітикаПолітика
Джонсон у червні поїде до Брюсселя для переговорів щодо Brexit – ЗМІ...
28-05-2020, 09:46  >>> 
У Пентагоні заявили, що прогрес України заслуговує на $125 млн військової допомоги...
28-05-2020, 09:45  >>> 
В США анонсували санкції проти керівництва ядерної програми Ірану...
28-05-2020, 09:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
NASA визначила, коли екіпаж Crew Dragon потрапить на борт МКС...
29-05-2020, 09:32  >>> 
Екіпаж Crew Dragon покинув корабель. NASA повідомила нову дату старту...
28-05-2020, 09:11  >>> 
Голова МОЗ: Авіасполучення відновиться з 15 червня, але буде самоізоляція...
27-05-2020, 10:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»...
29-05-2020, 14:53  >>> 
Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень...
29-05-2020, 14:52  >>> 
Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...
29-05-2020, 14:38  >>> 
   ВладаВлада
Трамп підписав указ, який спрямований на "боротьбу з цензурою" з боку Twitter...
29-05-2020, 09:26  >>> 
Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту...
28-05-2020, 09:40  >>> 
Президент підписав закон, який продовжить пільги для бізнесу та медиків до 30 червня...
28-05-2020, 09:32  >>> 
   КультураКультура
Сьогодні в Україні стартував VII Чілдрен Кінофест...
29-05-2020, 11:32  >>> 
На Личакові вшанували пам’ять співака та композитора Ігоря Білозіра...
28-05-2020, 19:56  >>> 
Цьогоріч фестиваль класичної музики «Віртуози» відбудеться онлайн...
27-05-2020, 14:46  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:28 До місцевих бюджетів області від фізичних осіб-підприємців надійшло 709,3 мільйона гривень єдиного податку
14:53 На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»
14:52 Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень
14:38 Підроблений техпаспорт виявили на кордоні
14:38 Підроблений техпаспорт виявили на кордоні
14:34 «Служба у справах дітей» Львівської міської ради запустила чат-бот у Telegram
14:32 «Ми призупинимо видачу дозволів на нове будівництво у мікрорайоні «Під Голоском», — А. Садовий
14:31 З резервного фонду виділили 4,5 млн грн для придбання лікарських і дезінфікуючих засобів закладам охорони здоров’я
14:29 Виконком підтримав участь міста у Програмі підтримки муніципалітетів від ЄБРР, що передбачає виділення коштів для великих ЛКП на зарплату працівникам
14:27 Вже 51 смерть від COVID-19 на Львівщині

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования