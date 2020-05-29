   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 29/05/2020 До місцевих бюджетів області від фізичних осіб-підприємців надійшло 709,3 мільйона гривень єдиного податку...>> На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»...>> Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень...>> Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...>> Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...>> «Служба у справах дітей» Львівської міської ради запустила чат-бот у Telegram...>> «Ми призупинимо видачу дозволів на нове будівництво у мікрорайоні «Під Голоском», — А. Садовий...>> З резервного фонду виділили 4,5 млн грн для придбання лікарських і дезінфікуючих засобів закладам охорони здоров’я...>> Виконком підтримав участь міста у Програмі підтримки муніципалітетів від ЄБРР, що передбачає виділення коштів для великих ЛКП на зарплату працівникам...>> Вже 51 смерть від COVID-19 на Львівщині...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік, який розстріляв 7 людей, нещодавно скоїв напад, але уникнув справи – юрист...
28-05-2020, 09:48  >>> 
Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб...
18-05-2020, 02:21  >>> 
Чоловіка, який вчинив розбійний напад, судять у Львові...
13-05-2020, 14:38  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В Бразилії виявили більше нових випадків коронавірусу, ніж в США...
29-05-2020, 09:35  >>> 
Кількість жертв коронавірусу у США перевищила 100 тисяч...
28-05-2020, 09:41  >>> 
МЗС повідомило, скільки українців одужало від COVID-19...
28-05-2020, 09:14  >>> 

Підроблений техпаспорт виявили на кордоні

Суспільство | 29-05-2020, 14:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 35 35    

Підроблений техпаспорт виявили на кордоні
На українсько-польському кордоні військовослужбовці Мостиського загону виявили підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Автомобілем «Ford» до сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець» планував потрапити наш співвітчизник. Проте пильність інспектора прикордонного контролю завадила чоловікові продовжити закордонну поїздку. Під час перевірки техпаспорту прикордонник виявив ознаки, які вказували на його повну підробку, а саме: бланк виготовлений на звичайному папері, відсутні захисні елементи, підроблена печатка та невідповідний спосіб друку реквізитів.
Тепер житель Чернігівщини змушений пояснювати свої протиправні дії поліцейським, оскільки охоронці кордону направили до Нацполіції повідомлення  про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ.

Прес-служба Мостиського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
До місцевих бюджетів області від фізичних осіб-підприємців надійшло 709,3 мільйона гривень єдиного податку...
29-05-2020, 15:28  >>> 
На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»...
29-05-2020, 14:53  >>> 
Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень...
29-05-2020, 14:52  >>> 
Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...
29-05-2020, 14:38  >>> 
Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...
29-05-2020, 14:38  >>> 
Операції з обміну валюти особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в окремих випадках слід декларувати...
29-05-2020, 11:34  >>> 
Під Києвом сталася стрілянина: 10 затриманих...
29-05-2020, 10:03  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг Forbes, доля Онищенка...
29-05-2020, 09:49  >>> 
Головні новини середи і ночі: екстрадиція Онищенка, затримання кілерів, старт Crew Dragon...
28-05-2020, 09:28  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: виставка Порошенка, арешт поліцейських з Кагарлика...
27-05-2020, 09:29  >>> 
   ПолітикаПолітика
Джонсон у червні поїде до Брюсселя для переговорів щодо Brexit – ЗМІ...
28-05-2020, 09:46  >>> 
У Пентагоні заявили, що прогрес України заслуговує на $125 млн військової допомоги...
28-05-2020, 09:45  >>> 
В США анонсували санкції проти керівництва ядерної програми Ірану...
28-05-2020, 09:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
NASA визначила, коли екіпаж Crew Dragon потрапить на борт МКС...
29-05-2020, 09:32  >>> 
Екіпаж Crew Dragon покинув корабель. NASA повідомила нову дату старту...
28-05-2020, 09:11  >>> 
Голова МОЗ: Авіасполучення відновиться з 15 червня, але буде самоізоляція...
27-05-2020, 10:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»...
29-05-2020, 14:53  >>> 
Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень...
29-05-2020, 14:52  >>> 
Підроблений техпаспорт виявили на кордоні...
29-05-2020, 14:38  >>> 
   ВладаВлада
Трамп підписав указ, який спрямований на "боротьбу з цензурою" з боку Twitter...
29-05-2020, 09:26  >>> 
Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту...
28-05-2020, 09:40  >>> 
Президент підписав закон, який продовжить пільги для бізнесу та медиків до 30 червня...
28-05-2020, 09:32  >>> 
   КультураКультура
Сьогодні в Україні стартував VII Чілдрен Кінофест...
29-05-2020, 11:32  >>> 
На Личакові вшанували пам’ять співака та композитора Ігоря Білозіра...
28-05-2020, 19:56  >>> 
Цьогоріч фестиваль класичної музики «Віртуози» відбудеться онлайн...
27-05-2020, 14:46  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:28 До місцевих бюджетів області від фізичних осіб-підприємців надійшло 709,3 мільйона гривень єдиного податку
14:53 На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло»
14:52 Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень
14:38 Підроблений техпаспорт виявили на кордоні
14:38 Підроблений техпаспорт виявили на кордоні
14:34 «Служба у справах дітей» Львівської міської ради запустила чат-бот у Telegram
14:32 «Ми призупинимо видачу дозволів на нове будівництво у мікрорайоні «Під Голоском», — А. Садовий
14:31 З резервного фонду виділили 4,5 млн грн для придбання лікарських і дезінфікуючих засобів закладам охорони здоров’я
14:29 Виконком підтримав участь міста у Програмі підтримки муніципалітетів від ЄБРР, що передбачає виділення коштів для великих ЛКП на зарплату працівникам
14:27 Вже 51 смерть від COVID-19 на Львівщині

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования