Підроблений техпаспорт виявили на кордоні Суспільство | 29-05-2020, 14:38 0 38



На українсько-польському кордоні військовослужбовці Мостиського загону виявили підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Автомобілем «Ford» до сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець» планував потрапити наш співвітчизник. Проте пильність інспектора прикордонного контролю завадила чоловікові продовжити закордонну поїздку. Під час перевірки техпаспорту прикордонник виявив ознаки, які вказували на його повну підробку, а саме: бланк виготовлений на звичайному папері, відсутні захисні елементи, підроблена печатка та невідповідний спосіб друку реквізитів.

Тепер житель Чернігівщини змушений пояснювати свої протиправні дії поліцейським, оскільки охоронці кордону направили до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону





