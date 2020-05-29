Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень Суспільство | 29-05-2020, 14:52 0 34





У пункт пропуску «Краківець-Корчова» в’їхав тягач DAF з напівпричепом під керуванням громадянина Республіки Польщі. До митного контролю він подав товаросупровідні документи, згідно з якими на адресу приватного підприємства у Волинській області переміщував напівпричіп KOEGEL S24-1 2014 року виготовлення. Сам тягач заявив у митний режим тимчасового ввезення.

Під час митного контролю працівники митниці встановили, що насправді тягач DAF напередодні було продано на території РП, його вартість 10 тис. EUR (євро). Продавцем є фірма з м. Познань, а отримувачем – громадянин з Івано–Франківщини. Про це водій не повідомив, документів до митного контролю не подав.

Так, громадянин під виглядом транспортного засобу комерційного призначення, переміщував транспортний засіб, як товар, який підлягає митному оформленню в режимі «імпорт» та сплаті відповідних митних платежів.

Транспортний засіб марки DAF XF 460, 2015 року виготовлення затримано. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.



