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| Газета №35 (55) / 2014
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Працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного ввезення вантажівки вартістю майже 300 тис. гривень
|Суспільство | 29-05-2020, 14:52
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У пункт пропуску «Краківець-Корчова» в’їхав тягач DAF з напівпричепом під керуванням громадянина Республіки Польщі. До митного контролю він подав товаросупровідні документи, згідно з якими на адресу приватного підприємства у Волинській області переміщував напівпричіп KOEGEL S24-1 2014 року виготовлення. Сам тягач заявив у митний режим тимчасового ввезення.
Під час митного контролю працівники митниці встановили, що насправді тягач DAF напередодні було продано на території РП, його вартість 10 тис. EUR (євро). Продавцем є фірма з м. Познань, а отримувачем – громадянин з Івано–Франківщини. Про це водій не повідомив, документів до митного контролю не подав.
Так, громадянин під виглядом транспортного засобу комерційного призначення, переміщував транспортний засіб, як товар, який підлягає митному оформленню в режимі «імпорт» та сплаті відповідних митних платежів.
Транспортний засіб марки DAF XF 460, 2015 року виготовлення затримано. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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