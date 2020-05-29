На Сколівщині обговорили питання реалізації масштабного проєкту «Мале Карпатське коло» Суспільство | 29-05-2020, 14:53 0 45



Сьогодні, 29 травня, на Сколівщині відбулася виїзна нарада з питань моніторингу реалізації спільного проєкту трьох областей «Мале Карпатське коло»



Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин спільно з головою ОДА Максимом Козицьким, очільником Закарпатської ОДА Олексієм Петровим та заступником голови Івано-Франківської ОДА Василем Івасиком обговорили план розбудови 300 кілометрів доріг, які мають сполучити гірську Боберку на Львівщині з Хустом на Закарпатті і Долиною на Івано-Франківщині.



«Мале Карпатське коло - це масштабний проєкт, покликаний зробити центральну частину Українських Карпат доступною та безпечно.



Наша мета не просто прокласти дороги і з’єднати три області навколо діючих і перспективних курортів Славська, Боржави та Прикарпаття. Ми плануємо нові безпечні розширені автошляхи з вуличним освітленням, велодоріжками, тротуарами, відеонаглядом із захистом русел карпатських річок з новими мостовими переходами.



Як відомо, в кінці 2019 року на Сколівщині у межах конференції «Співпраця задля розвитку» було презентовано ініціативу міжрегіональної співпраці «Мале Карпатське коло» та відбулося підписання відповідного меморандуму.



Зараз ми підводимо проміжні результати роботи за останні 5 місяців в процесі реалізації цієї ідеї. Станом на зараз ми фактично оголосили тендери і підписали угоди більше, ніж на 40 проєктно-кошторисних документацій різних відтинків доріг, які входять до Карпатського кола. Також цього року даємо старт будівництву доріг Хітар-Тухля та Бориня-Боберка, на які скеровуємо по 90 млн грн.



Сподіваюся колеги з сусідніх областей нас сьогодні почули і візьмуть за приклад в аналогічній розбудові дорожньої інфраструктури на своїх територіях.



Адже це новий потужний поштовх для розвитку наших Карпат!», - зазначив Олександр Ганущин.



В свою чергу голова ЛОДА Максим Козицький зауважив: «Мале Карпатське коло – один з найважливіших інфраструктурних проєктів області. Адже це і розвиток туризму, гірськолижних курортів, покращення інфраструктури та безпеки в горах. Маємо вкладати у цей проєкт кошти, щоб якомога швидше його завершити».



«Львівщина звісно виступає таким собі двигуном просування проєкту «Малого Карпатського кола». Сьогодні ми мали можливість ознайомитися з тими напрацюваннями, які уже є. Переконаний, Закарпаття впорається з поставленими завданнями і до 2023 року буде реалізовано цей амбіційний задум», - наголосив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.