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До місцевих бюджетів області від фізичних осіб-підприємців надійшло 709,3 мільйона гривень єдиного податку

Суспільство | 29-05-2020, 15:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    


Протягом січня-квітня 2020 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 709,3 млн. грн. єдиного податку. Проти того самого періоду минулого року такі надходження зросли на 78,8 млн. грн., або на 12,5 відс. (у січні-квітні 2019 року – 630,5 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У квітні 2020 року до місцевих скарбниць Львівщини надійшло 169,0 млн. грн. єдиного податку від фізичних осіб – підприємців. Це на 12,4 млн. грн., або на 8,0 відс. більше, ніж у квітні 2019 року (156,5 млн. гривень).
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