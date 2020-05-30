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Переробна галузь Львівщини за чотири місяці 2020 року поповнила бюджети усіх рівнів на понад один мільярд гривень податків
|Суспільство | 29-05-2020, 15:34
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Підприємства переробної промисловості Львівщини сплатили протягом січня-квітня 2020 року до Зведеного бюджету України 1024,9 мільйона гривень податкових платежів. Це на 79,9 млн. грн., або на 8,5 відсотка більше, ніж у тому ж періоді торік. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 11,9 відсотка.
Найбільшими платниками податків переробної галузі є: ДП "ЛДЗ"ЛОРТА", ТОВ "Об'єднана мода України", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ТОВ "ЦВГ Україна", ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія), ТОВ "КФ "Ярич", ТОВ "Орісіл-фарм", ТОВ "АТ 2015", Філія "Стрийський Вагоноремонтний Завод" АТ "Укрзалізниця", ПП "НВПП "Спаринг-Вiст Центр", ДП "Укрспирт", ТзОВ "Схема Львів-Сервіс", ТЗОВ СП "Росанпак", ДП "ХРТ Текстиль".
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