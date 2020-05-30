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За продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, можна втратити ліцензію

Суспільство | 29-05-2020, 19:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    


Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що відповідно до статті 153 Закону України від 19.12.1995 року  № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон № 481) забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.
Відповідно до ст. 15 Закону № 481 ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження, зокрема, і в разі порушення вимог статті 153 Закону № 481  щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.
На підставі зазначеного, управлінням контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку Головного управління ДПС у м. Києві протягом січня – квітня 2020 року за продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, анульовано 27 ліцензій, в тому числі:
- 17 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
- 10 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
За аналогічний період 2019 року анульовано 17 ліцензій, в тому числі:
- 11 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
- 6 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.





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