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В Бразилії виявлено 500 тисяч заражень COVID-19
|Суспільство | 01-06-2020, 08:48
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|Станом на 1 червня, в Бразилії діагностовано 506 708 випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: в країні діагностовано 506 708 випадків захворювання на коронавірус, 205 371 пацієнт вже одужали, 29 101 померли.
За останню добу в країні на COVID-19 захворіло 8268 осіб. 267 хворих померло. 272 236 пацієнтів продовжують боротися з хворобою. 26 лютого в країні підтвердили перший випадок COVID-19.
Наразі Бразилія на другому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу. На першому США, там 1 834 036 хворих, на третьому Росія, де 405 843 пацієнтів.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.
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