В Бразилії виявлено 500 тисяч заражень COVID-19 Суспільство | 01-06-2020, 08:48 0 95 Станом на 1 червня, в Бразилії діагностовано 506 708 випадків COVID-19.





Джерело: Worldometers



Деталі: в країні діагностовано 506 708 випадків захворювання на коронавірус, 205 371 пацієнт вже одужали, 29 101 померли.



За останню добу в країні на COVID-19 захворіло 8268 осіб. 267 хворих померло. 272 236 пацієнтів продовжують боротися з хворобою. 26 лютого в країні підтвердили перший випадок COVID-19.



Наразі Бразилія на другому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу. На першому США, там 1 834 036 хворих, на третьому Росія, де 405 843 пацієнтів.



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Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.

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