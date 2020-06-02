В Перу сталися два землетруси Суспільство | 01-06-2020, 08:53 0 97 У південній частині Перу сталися два землетруси.



Джерело: USGS National Earthquake Information Center



Деталі: землетрус магнітудою 6,0 за шкалою Ріхтера стався 31 травня за 32 км від перуанського міста Лампа. Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км.



Як повідомляє U.S. Geological Survey, 31 травня стався ще один землетрус силою 4,5 бала. А 26 травня в країні відбувся поштовх силою 4,4 бала.



Про жертви та руйнування не повідомляється.