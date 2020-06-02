В Вашингтоні ввели комендантську годину Суспільство | 01-06-2020, 08:56 0 117 У столиці США Вашингтоні та ще чотирьох десятках великих міст США оголошено комендантську годину.



Джерело: Мер Вашингтона Мюріел Боузер



Дослівно: "Мер (Вашингтона – ред.) Боузер розпорядилася про введення комендантської години в окрузі Колумбія з 23:00 неділі, 31 травня, до 06.00 понеділка, 1 червня. Вона також залучила Національну гвардію округу для підтримки столичного департаменту поліції".



Деталі: Станом на 5:00, біля Білого дому тривають масові акції, протестувальники підпалили дорожні знаки, повідомляє the guardian.



Видання New York Times повідомляє, що "агенти секретної служби США помістили президента Дональда Трампа в бункер".



Що було раніше: Співробітників апарату Білого дому попросили не наближатися до будівлі через протести, що спалахнули по всій країні після смерті при затриманні поліцейським Джорджа Флойда.



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Нагадаємо:



У Міннеаполісі після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським почалися протести. Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.

Протести охопили всю країну. Щонайменше 25 міст запровадили комендантську годину.