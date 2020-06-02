Українські військові знищили одного та поранили двох окупантів — розвідка Суспільство | 01-06-2020, 09:01 0 115 За даними розвідки, 31 травня українські оборонці знищили одного та поранили двох окупантів.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.



Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



Для стримування збройної агресії РФ українські військові задіяли чергові вогневі засоби.



Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За поточну добу втрат серед українських захисників також немає.