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| Газета №35 (55) / 2014
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Київ лідирує за кількістю нових випадків COVID-19
|Суспільство | 01-06-2020, 09:41
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|За останню добу у столиці зафіксовано 58 нових інфікувань.
Джерело: Брифінг МОЗ.
Деталі: Також найбільше заражень зафіксовано на Рівненщині – 57, та на Львівщині – 31.
Передісторія: Загалом станом на 1 червня діагноз COVID-19 підтвердили ще у 340 українців, 10 хворих – померли, 152 пацієнти – одужали.
Таким чином, наразі в Україні зафіксовано 24012 випадків коронавірусу.
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