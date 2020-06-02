Київ лідирує за кількістю нових випадків COVID-19 Суспільство | 01-06-2020, 09:41 0 574 За останню добу у столиці зафіксовано 58 нових інфікувань.



Джерело: Брифінг МОЗ.



Деталі: Також найбільше заражень зафіксовано на Рівненщині – 57, та на Львівщині – 31.



Передісторія: Загалом станом на 1 червня діагноз COVID-19 підтвердили ще у 340 українців, 10 хворих – померли, 152 пацієнти – одужали.



Таким чином, наразі в Україні зафіксовано 24012 випадків коронавірусу.