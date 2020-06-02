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У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості
|Суспільство | 01-06-2020, 09:42
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|У Києві камери автоматичної фіксації правопорушень за перші 8 хвилин роботи 1 червня зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter
Пряма мова: "В 00:00 годин запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості".
Деталі: Аваков уточнив, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год.
Міністр закликав водіїв бути уважними, берегти себе і свої гроші.
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