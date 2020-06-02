У Києві камери за 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості Суспільство | 01-06-2020, 09:42 0 130 У Києві камери автоматичної фіксації правопорушень за перші 8 хвилин роботи 1 червня зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.



Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter



Пряма мова: "В 00:00 годин запущена система автофіксації перевищення швидкості. За 8 хвилин 45 камер зафіксували 262 перевищення швидкості".



Деталі: Аваков уточнив, що камери налаштовані в Києві на 103 км/год.



Міністр закликав водіїв бути уважними, берегти себе і свої гроші.