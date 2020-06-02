Підприємства будівельної галузі Львівщини сплатили до казни у січні-квітні 2020 року близько 525 мільйонів гривень податків та зборів Суспільство | 01-06-2020, 11:26 0 97



Підприємства будівельної галузі Львівщини у січні-квітні 2020 року сплатили до Зведеного бюджету України 524,6 млн. грн. Це на 120,0 млн. грн., або на 29,7 відсотка більше, ніж за той самий період минулого року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага будівельної галузі Львівщини в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 6,1 відсотка.



Найбільшими платниками будівельної галузі є: ТОВ "Нордік-Буд", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд", ТОВ "БК “Горизонти””, Філія Бурове Управління “Укрбургаз” АТ “Укргазвидобування”, ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм",ТЗОВ "IНКО ЛТД", ТОВ "Європавер Україна", Філія "Центрбудівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ", ТЗОВ ВТП “Бодекс”, ТОВ “Інфоком”, ТОВ “Патриаком”, ЛКП «Господар», ПРАТ Фірма «Галбуд», ТЗОВ “Будівельна компанія “Прогрестехбуд”, Представництво «УнiбепСпулкаАкцийна», ПРАТ “ЛСМБУ №1”, ТЗОВ "Iнженерно-БудiвельнаКомпанiя "Промбуд".