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Підприємства торгівлі на Львівщині поповнили бюджети на понад
|Суспільство | 01-06-2020, 13:37
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1250 мільйонів гривень податкових платежів за чотири місяці 2020 року
Підприємства торгівлі Львівщини сплатили протягом січня-квітня 2020 року до Зведеного бюджету України 1250,4 млн. грн. податкових платежів. Це на 248,6 млн. грн., або на 24,8 відс. більше, ніж у січні-квітні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України на Львівщині складає 14,5 відсотка.
Найбільшими платниками торгівельної галузі є: ТОВ "Горицвіт Сервіс", ТзОВ "Овацiя", ПрАТ "IДС Аква Сервiс", ПРАТ "Галнафтохiм", ТЗОВ “Тропік”, ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "Паливторг", ТЗОВ “Маркет Універсал Лтд”, СП “Львів-Трейдінг”, ТЗОВ “Йозера Україна”, ТОВ "Спринтер Центр", ТЗОВ "Ваша Аптека", ТОВ "Молочна Компанiя "Галичина".
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