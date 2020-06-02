У вантажівці з паливними брикетами митники знайшли сигарети Суспільство | 01-06-2020, 14:17 0 89



Прихований товар виявили за допомогою стаціонарної системи сканування.

Сьогодні, 01.06.2020, у пункт пропуску "Краківець - Корчова" для виїзду з України заїхав вантажний автомобіль з товаром «соняшникові паливні брикети». У працівників Галицької митниці виникла підозра про можливе приховування товарів від митного контролю. Авто скерували на огляд за допомогою стаціонарної системи сканування. Рентген показав інші вкладення, відмінні від паливних брикетів. Коли вантажівку розвантажили то в підлозі причіпа виявили приховані сигарети. 30-річний водій, мешканець Львівщини, зізнався, що сигарети належать йому і переміщував їх з метою збуту на території Євросоюзу. За попередніми даними там понад 500 пачок.

Наразі тривають заходи щодо документування правопорушення.

