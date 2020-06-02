Завтра у Брюховичах запрацює Центр надання адміністративних послуг Суспільство | 01-06-2020, 15:20 0 124 Мешканець має витрачати мінімум часу і отримати якісний сервіс — переконані в мерії Львова. Тому в кожному районі міста відкрили Центри надання адміністративних послуг, і зараз їх створюють в сусідніх населених пунктах. У Брюховичах, зокрема, ЦНАП збудували «з нуля» — за сучасними енергоефективними технологіями. Завтра, 2 червня, офіс розпочне свою роботу.





Прийом буде здійснюватися за попереднім записом. Контакти інформаційної довідки ЦНАП: 297−57−95.



Зокрема, ЦНАП у Брюховичах збудували на вул. Івасюка, 2а. Це повністю нова двоповерхова будівля. Усі роботи виконали за кошти міського бюджету Львова. Облаштована і освітлена прибудинкова територія, є додатковий під'їзд, забезпечено доступність для людей з інвалідністю, мам з візочками — тобто створені всі умови для комфортного отримання послуг.



Будівництво тривало близько 1,5 року. Загальна вартість робіт (проектні роботи і будівництво) — 9 млн 222 тис грн. На внутрішні роботи, придбання меблів й обладнання використали 1 млн 7 тис грн.



«Це вже дев’ятий територіальний підрозділ, який місто Львів відкриває для громадян. І цей ЦНАП включає увесь перелік адміністративних послуг, які ми надаємо: це і оформлення паспортів, і реєстрація землі, і реєстрація бізнесу, реєстрація місця проживання, різноманітні дозволи. І, що дуже важливо, мешканець міста Львова, незалежно від свого місцезнаходження, може прийти в будь-який ЦНАП і оформити всі види послуг, незалежно від того, чи це Рудно, чи Брюховичі, чи Львів», — розповіла Валентина Бартошик, директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради.



Так, ЦНАП в смт. Брюховичі збудований за сучасними енергоефективними, безпечними і довготривалими в експлуатації технологіями (ліхтарі із сонячними панелями, використання сучасних панелей для утеплення фасаду, сучасна система кондиціонування, опалення, економний котел). На 1-му поверсі будівлі розмістили ЦНАП та приймальну селищної ради Брюхович. Також частину 1-го поверху використовуватимуть для медіатеки. А 2-ий поверх будівлі передбачений для різних зустрічей, презентацій, проведення навчань з персоналом, а також — для дозвілля людей похилого віку, оскільки там є тераса.



У ЦНАП передбачено повний спектр надання адміністративних послуг. Офіс в день готовий приймати 100−150 осіб.



Перелік усіх послуг, які надає ЦНАП у Львові, можна знайти тут: https://city-adm.lviv.ua/services/



Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема — на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). Для Рудно ЦНАП вже облаштували й відкрили. А незабаром ЦНАП відкриють і у Винниках на вул. Галицькій, 12.

