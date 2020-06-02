Чергова спроба підкупу прикордонника Суспільство | 01-06-2020, 15:59 0 83



Вчора прикордонники Мостиського загону зафіксували факт спроби надання хабаря жінкою, яка слідувала до Польщі.

Правопорушницею виявилась 37-річна жителька Закарпатської області, яка намагалася вийти з України через пішохідний пункт пропуску «Шегині» використовуючи польський паспорт. Однак в ході перевірки інспектором-прикордонником було встановлено, що жінка є громадянкою України і намагається незаконно перетнути кордон. Тоді наша співвітчизниця вирішила підкупити прикордонника, сподіваючись, що банкнота номіналом у 100 євро допоможе уникнути відповідальності. Даний факт охоронці кордону задокументували і проінформували співробітників Національної поліції.

Таким чином, правопорушниці доведеться відповідати перед законом за статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та статтею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Прес-служба Мостиського прикордонного загону





