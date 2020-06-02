Нововведення Закону №466: Змінено порядок оподаткування доходів від продажу транспортних засобів Суспільство | 01-06-2020, 16:00 0 84



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 16.01.2020 №466 – ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни та доповнення до Податкового кодексу України зокрема, змінено ставки оподаткування податком на доходи фізичних осіб при продажу рухомого майна. Так, другий продаж (обмін) протягом звітного року одного з таких об’єктів рухомого майна, як легковий автомобіль та/або мотоцикл, та/або мопед або інший транспортний засіб, оподатковується за ставкою 5 %. А дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього і послідуючих таких об’єктів рухомого майна оподатковується за ставкою 18 % (зміни в п. 173.2 ПКУ).

Нагадуємо, якщо операція оподатковується податком на доходи фізичних осіб (за будь-якою ставкою), то утримується і військовий збір за ставкою 1,5%.



Довідково: попередня редакція пункту 173.2 статті 173 Податкового кодексу України передбачала, як виняток із положень пункту 173.1 цієї статті, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу (5%).



Звертаємо увагу, у наступних публікаціях ми продовжимо інформувати платників про важливі зміни та нововведення щодо податку на доходи фізичних осіб, внесені Законом №466.

