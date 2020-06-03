Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до Росії Суспільство | 02-06-2020, 09:32 0 107 Фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону.



Джерело: генконсул України Тарас Малишевський, повідомляє Крим.Реалії.



Пряма мова: "Усі хлопці перебувають у нормальному настрої, передають теплі привіти їхнім сім'ям і щиру подяку всім, хто їх підтримує, переживає. Всі пройшли непростий шлях етапування до Ростова-на-Дону транзитом через Краснодар і потім поїздом до Новоросійська".



Деталі: За його словами, всіх фігурантів алуштинської справи Хізб ут-Тахрір, а це Ельдар Кантіміров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов, тимчасово розмістили в спецблоці, в одиночних камерах.