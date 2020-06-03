|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Формування Росії 3 рази порушили режим "тиші", одного українського військового поранено
|Суспільство | 02-06-2020, 09:34
| 0 108
|
|Минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, один воїн Об'єднаних сил отримав поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Формування Росії обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат. Для стримування збройної агресії бойовиків, українські військові задіяли чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.
Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об'єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний.
Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Майорська.
Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника.
За поточну добу втрат серед наших захисників немає".
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Мешканця Самбірщини, який вдарив сокирою 59-річного чоловіка, посадили під варту...
|02-06-2020, 15:05
| >>>
|Службовицю комунального підприємства у Львові судитимуть за привласнення коштів...
|02-06-2020, 15:03
| >>>
|Застосування програмних РРО розпочнеться з 01 серпня 2020 року...
|02-06-2020, 13:44
| >>>
|Застосування програмних РРО розпочнеться з 01 серпня 2020 року...
|02-06-2020, 13:42
| >>>
|У Львівській обласній раді новий депутат – Тарас Курчик...
|02-06-2020, 13:40
| >>>
|Від підприємств наземного транспорту та зв’язку Львівщини до бюджетів усіх рівнів надійшло 419,4 мільйона гривень податків та зборів з початку 2020 року...
|02-06-2020, 13:39
| >>>
|Доларовий рюкзак...
|02-06-2020, 10:46
| >>>
|