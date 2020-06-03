Формування Росії 3 рази порушили режим "тиші", одного українського військового поранено Суспільство | 02-06-2020, 09:34 0 108 Минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, один воїн Об'єднаних сил отримав поранення.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Формування Росії обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат. Для стримування збройної агресії бойовиків, українські військові задіяли чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.



Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об'єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров’я українського оборонця задовільний.



Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Майорська.



Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника.



За поточну добу втрат серед наших захисників немає".