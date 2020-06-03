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Доларовий рюкзак
|Суспільство | 02-06-2020, 10:46
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Учора, в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне», працівники Галицької митниці вилучили 160 тис. доларів США.
Громадянин України, 25-річний мешканець Хмельницького, прибув з Республіки Польщі, як пасажир легкового автомобіля, смугою руху зелений коридор. Однак митники та прикордонники вирішили ретельно оглянули авто. І не дарма. У рюкзаку серед особистих речей митники виявили 160 дол. США.
Тож за цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Валюту вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.
Довідково:
фізичні особи, незалежно від статусу резидент/нерезидент, як при в’їзді так і при виїзді з України зобов’язані задекларувати валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тис євро.
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