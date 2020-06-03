Від підприємств наземного транспорту та зв’язку Львівщини до бюджетів усіх рівнів надійшло 419,4 мільйона гривень податків та зборів з початку 2020 року Суспільство | 02-06-2020, 13:39 0 119











В управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку на Львівщині у січні-квітні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 419,4 млн. грн. податкових платежів. Це на 14,7 млн. грн., або на 3,6 відс. більше, ніж у січні-квітні 2019 року.



Питома вага цієї галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 4,9 відсотка.



Найбільшими платниками транспортної галузі є: філія АТ „Укрзалізниця”, філія "Пасажирська компанія" АТ „Укрзалізниця”, Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", Львівський регіональний структурний підрозділ державного підприємства обслуговування повітряного руху України, ЛКП "Львiвелектротранс", Філія «Оператор газосховищ України» АТ «Укртрансгаз», Львiвський Регiональний Структурний Пiдроздiл Державного Пiдприємства Обслуговування Повiтряного Руху України, ТЗОВ "Торговий дім "Міст Експрес", філія АТ „Укртранснафта”, ПП "Автотранском", ДП "Львівський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України», ТОВ “Транс-сервіс-1”.