У Львівській обласній раді новий депутат – Тарас Курчик Суспільство | 02-06-2020, 13:40 0 100

Львівська обласна виборча комісія сьогодні, 2 червня, визнала обраним і постановила зареєструвати депутатом Львівської обласної ради Тараса Михайловича Курчика.



Це повідомлення було оголошено під час позачергового засідання облради головою Львівської обласної виборчої комісії.



Тарас Курчик – наступний за виборчим списком «Народного Руху України».



Тарас Михайлович Курчик – український співак, заслужений артист України, заступник генерального директора-художнього керівника з маркетингу й організації глядача Львівської національної опери. Раніше вже обирався депутатом обласної ради.



Відтак новообраний депутат склав присягу депутата Львівської обласної ради.



Зауважимо, що Тарас Курчик увійшов до складу обласної ради замість Петра Марунчака, який 2 червня достроково припинив повноваження депутата Львівської обласної ради.



