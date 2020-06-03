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Службовицю комунального підприємства у Львові судитимуть за привласнення коштів
|Суспільство | 02-06-2020, 15:03
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Ідеться про головну бухгалтерку комунального підприємства, заснованого Львівською міською радою, яка, за версією слідства, упродовж листопада та грудня 2019 року надала банківській установі електронне платіжне доручення про перерахунок коштів з рахунку підприємства на її приватний.
Як наслідок, привласнила 66 тис гривень.
Її дії кваліфіковано за ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), санкція якої передбачає до 5 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На цей час, досудове розслідування, яке здійснювалось під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №3, завершено, а обвинувальний акт скеровано на розгляд до Франківського районного суду м.Львова.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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