Мешканця Самбірщини, який вдарив сокирою 59-річного чоловіка, посадили під варту Суспільство | 02-06-2020, 15:05 0 120



Досудовим слідством встановлено, що 28-річний не раз судимий житель села Корналовичі Самбірського району, наприкінці травня цього року, у будинку співмешканки завдав один удар обухом сокири у голову її 59-річному батьку, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.



Як наслідок, потерпілого госпіталізували у палату інтенсивної терапії Самбірської ЦРЛ.



Зазначимо, що чоловік перебував напідпитку, а злочин вчинив на іспитовому терміні.



Такі дії імовірного зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким кримінальним правопорушенням.



Фігуранта затримали в порядку ст.208 КПК України, оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави.



За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.







Пресслужба Прокуратури Львівської області