|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Мешканця Самбірщини, який вдарив сокирою 59-річного чоловіка, посадили під варту
|Суспільство | 02-06-2020, 15:05
| 0 120
|
Досудовим слідством встановлено, що 28-річний не раз судимий житель села Корналовичі Самбірського району, наприкінці травня цього року, у будинку співмешканки завдав один удар обухом сокири у голову її 59-річному батьку, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Як наслідок, потерпілого госпіталізували у палату інтенсивної терапії Самбірської ЦРЛ.
Зазначимо, що чоловік перебував напідпитку, а злочин вчинив на іспитовому терміні.
Такі дії імовірного зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким кримінальним правопорушенням.
Фігуранта затримали в порядку ст.208 КПК України, оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави.
За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Мешканця Самбірщини, який вдарив сокирою 59-річного чоловіка, посадили під варту...
|02-06-2020, 15:05
| >>>
|Службовицю комунального підприємства у Львові судитимуть за привласнення коштів...
|02-06-2020, 15:03
| >>>
|Застосування програмних РРО розпочнеться з 01 серпня 2020 року...
|02-06-2020, 13:44
| >>>
|Застосування програмних РРО розпочнеться з 01 серпня 2020 року...
|02-06-2020, 13:42
| >>>
|У Львівській обласній раді новий депутат – Тарас Курчик...
|02-06-2020, 13:40
| >>>
|Від підприємств наземного транспорту та зв’язку Львівщини до бюджетів усіх рівнів надійшло 419,4 мільйона гривень податків та зборів з початку 2020 року...
|02-06-2020, 13:39
| >>>
|Доларовий рюкзак...
|02-06-2020, 10:46
| >>>
|