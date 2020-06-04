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В Twitter призначили нового голову правління
|Суспільство | 03-06-2020, 09:18
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|Колишнього фінансового директора Google Патріка Пічетта призначено головою правління компанія Twitter.
Джерело: Reuters
Деталі: З кінця 2018 року Пічетте був провідним незалежним директором Twitter.
Вже колишній голова правління Омід Кордестані пішов з поста ради директорів напередодні. Кордестані спостерігав за радою директорів і протягом майже п'яти років працював з компанією в якості виконавчого директора. Зазначається, що причиною звільнення стали незадовільні фінансові показники компанії.
Що було раніше:
26 травня соцмережа Twitter вперше перевірила твіт президента США.
У цьому повідомленні Трамп стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів.
Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в США.
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