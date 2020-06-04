В Twitter призначили нового голову правління Суспільство | 03-06-2020, 09:18 0 118 Колишнього фінансового директора Google Патріка Пічетта призначено головою правління компанія Twitter.



Джерело: Reuters



Деталі: З кінця 2018 року Пічетте був провідним незалежним директором Twitter.



Вже колишній голова правління Омід Кордестані пішов з поста ради директорів напередодні. Кордестані спостерігав за радою директорів і протягом майже п'яти років працював з компанією в якості виконавчого директора. Зазначається, що причиною звільнення стали незадовільні фінансові показники компанії.



Що було раніше:



26 травня соцмережа Twitter вперше перевірила твіт президента США.

У цьому повідомленні Трамп стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів.

Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в США.

