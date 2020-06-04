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У Китаї на коронавірус захворіло ще 5 людей

Суспільство | 03-06-2020, 09:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 119 119    
Станом на 2 червня за офіційною інформацією, у Китаї залишилося 73 активних випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: В країні за офіційною інформацією діагностовано 83 022 випадків захворювання на коронавірус, 78 315 пацієнтів вже одужали, 4634 померли.

За останню добу у Китаї виявлено 5 нових випадків захворювання на коронавірус. 73 пацієнта продовжують боротися з хворобою. Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

У світі вже 6 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.
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