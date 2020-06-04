У Китаї на коронавірус захворіло ще 5 людей Суспільство | 03-06-2020, 09:20 0 119 Станом на 2 червня за офіційною інформацією, у Китаї залишилося 73 активних випадків COVID-19.



Джерело: Worldometers



Деталі: В країні за офіційною інформацією діагностовано 83 022 випадків захворювання на коронавірус, 78 315 пацієнтів вже одужали, 4634 померли.



За останню добу у Китаї виявлено 5 нових випадків захворювання на коронавірус. 73 пацієнта продовжують боротися з хворобою. Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.



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