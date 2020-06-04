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У Китаї на коронавірус захворіло ще 5 людей
|Суспільство | 03-06-2020, 09:20
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|Станом на 2 червня за офіційною інформацією, у Китаї залишилося 73 активних випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: В країні за офіційною інформацією діагностовано 83 022 випадків захворювання на коронавірус, 78 315 пацієнтів вже одужали, 4634 померли.
За останню добу у Китаї виявлено 5 нових випадків захворювання на коронавірус. 73 пацієнта продовжують боротися з хворобою. Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
У світі вже 6 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.
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