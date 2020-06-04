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Формування Росії 9 разів обстріляли українські позиції, один військовий ОС отримав поранення
|Суспільство | 03-06-2020, 09:21
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|За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї та застосував некеровані ракетні снаряди.
Для придушення вогневих засобів противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння, після чого загарбники припинили свою активність.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 2 червня військовослужбовці ОС знищили одного російського окупанта.
Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
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