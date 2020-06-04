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Італія відкриває кордони і дозволяє рух між регіонами
|Суспільство | 03-06-2020, 09:23
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|З 3 червня Італія відкриває кордони для мандрівників з більшості європейських країн і тепер вони можуть в'їжджати в країну без необхідності проходити 14-денний карантин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere dela Serra.
Скасування обмежень стосуються громадян країн Євросоюзу та Шенгенської зони. Відповідно, на громадян України, які проживають за межами ЄС, воно не поширюється, для них кордон відкриватимуть пізніше.
Італія також знімає обмеження на поїздки всередині країни, дозволяючи людям переміщатися між регіонами. Протягом майже трьох місяців подорож по Італії дозволялася тільки в необхідних випадках.
Раніше Швейцарія оголосила про плани з відкриття кордонів для всіх своїх сусідів, крім Італії. Швейцарія, Франція, Німеччина та Австрії вже домовилися скасувати всі обмеження на поїздки між чотирма країнами з 15 червня.
Нагадаємо, 1 червня в Італії більшість найвідоміших культурних пам'яток відновили роботу після трьох місяців карантину, але з заходами безпеки, включаючи температурні перевірки і обов'язкові маски для обличчя.
Як повідомлялося раніше, в Італії готуються тестувати додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус, який має допомогти швидко виявляти інфікованих людей на етапі виходу з карантину.
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