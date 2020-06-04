Регіони Іспанії повідомляють про смерті від коронавірусу і не розуміють нульову статистику Суспільство | 03-06-2020, 09:28 0 119 Міністр охорони здоров'я іспанського регіону Кастілія-і-Леон Вероніка Касадо поставила під сумнів інформацію іспанської влади про нульову смертність від коронавірусу за останню добу.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське видання АВС.



Касадо заявила, що її регіон за добу передав інформацію про смерть в лікарні двох пацієнтів з коронавірусом, а також була інформація про п'ять померлих в Кастілья-ла-Манчі і трьох померлих в Астурії.



"Контроль з кількістю смертей не зовсім зрозумілий, коли в Кастилії і Леоні їх було двоє", - сказала Касадо.



Міністерство охорони здоров'я Іспанії 2 червня повідомило, що у країні другий день поспіль не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.



Раніше і міністерстві заявляли, що переглядають історії смертей та заражень, діагностованих за допомогою ПЛР-тестів, з тим, щоб щоденні звіти краще відображали нинішню еволюцію пандемії в Іспанії.



Зокрема, в результаті перегляду минулого понеділка дані щодо загальної кількості загиблих знизили майже на 2000 осіб.