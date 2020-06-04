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У Парижі 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію, поліція застосувала сльозогінний газ
|Суспільство | 03-06-2020, 15:24
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|Понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.
Демонстранти зібралися біля будівлі суду, попри заборону поліції, яка заявила, що існують ризики соціальних заворушень і небезпеки для здоров'я від великих скупчень людей через пандемію коронавірусу.
За деякий час група протестувальників встановила барикади навколо проспекту де Кліші, де розташований суд, а також влаштувала кілька пожеж зі сміття.
Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів.
Масові демонстрації також відбулися у Ліоні, Марселі та Ліллі.
24-річний Траоре помер у машині, коли його везли в поліцейську дільницю після арешту через сварку в районі Валь-д'Уаз на північ від французької столиці. Його смерть спричинила тоді масові протести по всій країні.
Минулого тижня нові судові експертизи зняли відповідальність з жандармів за смерть Траоре.
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