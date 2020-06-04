|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 923 мільйони гривень податків та зборів надійшло до державної казни від підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині у січні-квітні 2020 року
|Суспільство | 03-06-2020, 15:25
| 0 76
|
Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині у січні-квітні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 923,6 млн. грн. податкових платежів, що на 130,9 млн. грн., або на 16,5 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 10,8 відсотка.
Найбільшими платниками галузі є: Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТОВ “ІТ‒Техноресурс”, ТзОВ "Центр проект", ТзОВ "РСП "Шувар", ПРАТ «Техенерго», ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Хазард", ТЗОВ “Память”, ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТОВ «Ерікссон Едже Гравіті», ДП «Львівський радіоремонтний завод»,ТЗОВ «УТН Безпека», ТЗОВ «Вівера груп», тощо.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Нововведення Закону №466: Нові штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної і розрахунку коригування...
|03-06-2020, 17:29
| >>>
|Товарообіг у зоні діяльності Галицької митниці становив понад 65 млрд грн...
|03-06-2020, 17:13
| >>>
|Майже 718 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за п’ять місяців 2020 року...
|03-06-2020, 15:56
| >>>
|З початку 2020 року великі платники податків сплатили 225 мільйонів гривень військового збору...
|03-06-2020, 15:55
| >>>
|Про витрати, дозволені для включення до податкової знижки у 2020 році у зв’язку з коронавірусною хворобою (COVID-19)...
|03-06-2020, 15:39
| >>>
|Понад 923 мільйони гривень податків та зборів надійшло до державної казни від підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині у січні-квітні 2020 року...
|03-06-2020, 15:25
| >>>
|У Парижі 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію, поліція застосувала сльозогінний газ...
|03-06-2020, 15:24
| >>>
|