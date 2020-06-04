Понад 923 мільйони гривень податків та зборів надійшло до державної казни від підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині у січні-квітні 2020 року Суспільство | 03-06-2020, 15:25 0 76









Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині у січні-квітні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 923,6 млн. грн. податкових платежів, що на 130,9 млн. грн., або на 16,5 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 10,8 відсотка.



Найбільшими платниками галузі є: Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТОВ “ІТ‒Техноресурс”, ТзОВ "Центр проект", ТзОВ "РСП "Шувар", ПРАТ «Техенерго», ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Хазард", ТЗОВ “Память”, ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТОВ «Ерікссон Едже Гравіті», ДП «Львівський радіоремонтний завод»,ТЗОВ «УТН Безпека», ТЗОВ «Вівера груп», тощо.