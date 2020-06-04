Про витрати, дозволені для включення до податкової знижки у 2020 році у зв’язку з коронавірусною хворобою (COVID-19) Суспільство | 03-06-2020, 15:39 0 88





Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» розширено перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки.



Так, громадяни - платники податку на доходи фізичних осіб при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень статті 166 Податкового кодексу України зможуть включити до такої знижки (у повному обсязі без урахування обмежень) суму грошових коштів, або вартість:



– лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим;



– дезінфекційних засобів антисептиків;



– медичного обладнання;



– засобів індивідуального захисту;



– медичних виробів для скринінгу хворих;



– розхідних матеріалів для надання медичної допомоги;



– медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень;



– медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо);



– засобів особистої гігієни;



– продуктів харчування;



– товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.



При цьому, зазначені вище кошти, обладнання, товари, матеріали добровільно перераховані (передані) протягом карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку встановленому законом на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) наступним суб’єктам (одному або декільком):



– громадським об’єднанням;



– благодійним організаціям;



– центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я – Міністерству охорони здоров'я України;



– іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;



– особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (Державному підприємству «Медичні закупівлі України»);



– закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності;



– структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.



Зазначеною податковою знижкою фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб зможуть скористатися за результатами звітного 2020 податкового року. Для цього у 2021 році їм потрібно буде подати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкової декларації) за 2020 рік у терміни, визначені Податковим кодексом України.