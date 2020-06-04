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Майже 718 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за п’ять місяців 2020 року

Суспільство | 03-06-2020, 15:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 123 123    


За п’ять місяців 2020 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету майже 718 млн гривень, що на 36 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 216 млн гривень.
Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 486 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 142 млн гривень податку на прибуток підприємств, 23 млн гривень земельного податку, 43 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 10 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 9 млн гривень.
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