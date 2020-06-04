Товарообіг у зоні діяльності Галицької митниці становив понад 65 млрд грн Суспільство | 03-06-2020, 17:13 0 89

У зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби за останні п’ять місяці понад п’ять тисяч суб’єктів господарювання провадили зовнішньоекономічні операції. Їх товарообіг становив 65,3 млрд грн.



Імпортовано товарів на суму 42,4 млрд грн, експортовано - на 22,9 млрд грн, що становить відповідно 65% (імпорт) та 35% (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року цей обсяг зменшився на 18,4%, причому об’єми імпорту зменшились на 17,2%, а експорту – на 20,4%.



Імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався переважно з таких країн, як Польща – 37,8%, Німеччина – 16,4%, Італія – 4%, Нідерланди -3,8%. Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, в сусідні Польщу (33%), Німеччину (11,2%), Румунію (6,7%), Чехію (6,02%).

