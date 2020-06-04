Нововведення Закону №466: Нові штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної і розрахунку коригування Суспільство | 03-06-2020, 17:29 0 87

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) вносяться зміни до статті 120 1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), якими передбачено застосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної (далі – ПН) і розрахунку коригування до податкової накладної (далі – РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) .

Так, встановлено нові штрафи за невчасну реєстрацію в ЄРПН ПН/РК, в яких не зазначаються суми ПДВ, а саме:

- ПН/РК, складених на операції з постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість;

- ПН, складених на операції, що оподатковуються за нульовою ставкою;

- ПН, складених відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ у разі здійснення операцій, визначених підпунктами "а" - "г" цього пункту, та РК, складених до таких ПН;

- ПН, складених відповідно до статті 199 ПКУ, та РК, складених до таких податкових накладних;

- ПН, складених відповідно до абзацу одинадцятого пункту 201.4 статті 201 ПКУ.

За порушення граничного строку реєстрації таких ПН/РК в ЄРПН, на платника податку накладається штраф в розмірі 2 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 1020 гривень (пп. 120 1.1. статті 120 1 ПКУ).

Крім цього, відсутність реєстрації таких ПН/РК в ЄРПН, якщо це порушення зазначене в податковому повідомленні-рішенні (далі - ППР), складеному за результатами перевірки контролюючого органу, тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 5 відсотків обсягу постачання (без податку на додану вартість), але не більше 3400 гривень (пп. 120 1.2. статті 120 1 ПКУ).

Тобто, під нові штрафи за невчасну реєстрацію в ЄРПН підпадають також і ПН/РК, в яких не зазначаються суми ПДВ. В таких випадках штрафи нараховуються у відсотках до обсягу постачання, встановлених Законом № 466.

При цьому слід враховувати, що згідно нового п.73 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, якщо штрафи за порушення граничного строку реєстрації таких ПН та/або РК в ЄРПН, передбачені статтею 201 ПКУ, були нараховані протягом періоду з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2019 року, але грошові зобов'язання за ними станом на дату набрання чинності Законом № 466 неузгоджені (відповідні ППР знаходяться в процедурі адміністративного або судового оскарження та грошові зобов'язання за ними не сплачено), то мають застосовуватися нові розміри штрафів, встановлені Законом № 466.

Контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку здійснює перерахунок суми штрафу і надсилає (вручає) такому платнику нове ППР. Попереднє ППР вважається скасованим (відкликаним).

Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого для реєстрації всіх інших ПН та/або РК в ЄРПН, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких ПН/РК в залежності від кількості календарних днів порушення строку реєстрації (пп. 120 1.1. статті 120 1 ПКУ).

Відсутність реєстрації протягом граничного строку всіх інших ПН та/або РК в ЄРПН, про що зазначено в ППР, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, вказаної у такій ПН та/або РК, або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено (пп. 120 1.2. статті 120 1 ПКУ).



Довідково: до внесення змін Законом № 466 штрафи за невчасну реєстрацію в розмірі від 10 до 50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в ПН/РК в залежності від кількості календарних днів порушення строку реєстрації, та в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість (визначених при перевірці) не застосовувались за порушення граничного строку реєстрації лише до ПН, що не надавалися отримувачу (покупцю) та були складені на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

А штрафи, які б розраховувалися у відсотках до обсягу постачання по ПН/РК, в яких не зазначаються суми ПДВ, взагалі не були передбачені пп. 120 1.1. та пп. 120 1.2. статті 120 1 ПКУ.



