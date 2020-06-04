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На Харківщині затримали чоловіків, які погрожували поліції палицею, сокирою та зброєю

Суспільство | 04-06-2020, 09:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
В Краснокутському районі Харківської області правоохоронці затримала учасників громадської організації, які оточили та погрожували працівникам поліції.

Джерело: поліції Харківської області

Дослівно: "Машину з правоохоронцями, які перебували у службових справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі. Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Агресивно налаштовані молодики погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове скло…

Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України".



Деталі: Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає тюремне ув’язнення строком до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також встановлено, що напередодні, 2 червня, ці ж особи погрожували керівнику одного з відділів поліції та перешкоджали його вільному пересуванню.

Досудове розслідування триває, з’ясовуються усі обставини.

Згодом на YouTube каналі організації "Потон" зявилось відео з місця інциденту, яке знімали затримані. Вони заявили, що правоохоронці слідкували за ними за допомогою дрона.
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