SpaceX відправляє Falcon 9 та нову партію інтернет-супутників Starlink у космос Суспільство | 04-06-2020, 09:13 0 85 Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала запуск ракети Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink.



Джерело: SpaceX



Деталі: Запуск з стартового комплексу на мисі Канаверал запланований на 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4:25 за київським часом). За прогнозом компанії є 60% що погода не завадить запуску.



Резервна дата старту 4 червня о 9:03 p.m. EDT (4:03 за київським часом).





Ракета-носій Falcon 9, яка цього разу виведе на орбіту Землі 60 інтернет-супутників системи Starlink, до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року і двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року.



За 12 хвилин після запуску Falcon 9 має приземлитися на платформу "Просто прочитай інструкцію" в Атлантичному океані. Через 45 хвилин після старту, судна SpaceX в Атлантичному океані зловлять дві половини обтікача ракети Falcon 9.



На орбіті Землі інтернет-супутники Starlink будуть використовувати свої бортові іонні двигуни, щоб переміститися на робочу висоту в 550 км над планетою.



Зараз на орбіті Землі вже знаходяться 420 інтернет-супутників Starlink. Повномасштабна мережу інтернет-супутників повинна забезпечити глобальне інтернет-покриття на всій планеті.



Що було раніше: У травні запуск восьмої місії Starlink відкладали двічі. Через тропічну бурю та підготовку старту місії Crew Demo-2.