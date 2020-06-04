Українця, якого затримали в Міннеаполісі, відпустили Суспільство | 04-06-2020, 09:15 0 89 Богдана Вечірка, який був за кермом вантажівки, яка в'їхала у натовп людей в американському місті Міннеаполіс (штат Міннесота), звільнили з ув'язнення не висунувши звинувачень.



Джерело: "Голос Америки"



Дослівно: "Слідчі зараз у процесі збирання додаткової інформації і відповідей, які допоможуть ухвалити рішення щодо обвинувачення".



Деталі: 35-річного американця українського походження заарештували за підозрою у скоєні нападу і утримували у тюрмі графства Геннепін. Очевидці повідомляють, що водій сигналив протестуючим, коли вантажівка наближалася до натовпу людей.



У штаті Міннесоті підозрюваних можуть утримувати без офіційно висунутих обвинувачень впродовж 36 годин. У випадку Вечірка, цей термін сплив.



Уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон заявив, що на початку розслідування дії Вечірка виглядали як навмисні, але може виявитись, що це трапилось не навмисне, додав Гаррінгтон.



Що було раніше: В американському місті Міннеаполіс під час масових протестів проти расизму і поліцейського свавілля, вантажівка-цистерна в'їхала у натовп людей. За кермом транспортного засобу був чоловік на ім'я Богдан Вечірко.