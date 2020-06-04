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Збройні формування Росії чотири рази порушили режим "тиші"
|Суспільство | 04-06-2020, 09:22
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|За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: ООС
Деталі: Противник застосовував озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь використали чергові вогневі засоби.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.
Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
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