Збройні формування Росії чотири рази порушили режим "тиші" Суспільство | 04-06-2020, 09:22 0 87 За минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.



Джерело: ООС



Деталі: Противник застосовував озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь використали чергові вогневі засоби.



Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.



Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає.